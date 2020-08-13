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На Луганщине двое украинцев помогали россиянину перелезть через забор на границе

13.08.20 11:59
Госпогранслужба Украины
Госпогранслужба Украины

На Луганщине пограничники в ночь на 12 августа пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Ночью пограничный наряд Луганского отряда в метре от госграницы пресек попытку незаконного пересечения государственной границы. Так, недалеко Мелового, что на Луганщине пограничники обнаружили двух граждан, которые оказывали помощь мужчине преодолеть заградительный забор и незаконно попасть на территорию Украины. Увидев военнослужащих правонарушители осуществили попытку побега, но правоохранители мужчин задержали», – сообщили в Госпогранслужбе.

Как выяснилось, двое граждан Украины 1983 и 1986 годов рождения помогали пересечь госграницы 44-летнему гражданину Российской Федерации.

«На правонарушителей составлены соответствующие дела об административных правонарушениях. Решение по делам будет принимать суд», – отметили в пресс-службе.

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