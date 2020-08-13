Украина передала ОБСЕ список по обмену удерживаемыми лицами, – Зеленский

Украина в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы (ТКГ) передала в ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сегодня, 13 августа, во время поездки в Борисполь сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около 100 человек. Сейчас мы ждем с этой стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, "Украина – Россия – ОБСЕ", когда может технически уже проводиться обмен», – рассказал Зеленский.

Заседание ТКГ под председательством Леонида Кравчука назначено на 18 августа.