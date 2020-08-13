Задержание украинских правозащитников в Минске: Украина обратилась к Беларуси

Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сегодня, 13 августа, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», – сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Он также подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь. «Мы гораздо больше, чем просто соседи, – мы всегда были хорошими друзьями и партнерами», – сказал Андрей Ермак.