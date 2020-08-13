В «Л-ДНР» обсуждают возможный «призыв» на «срочную службу» нынешней осенью

В «Л-ДНР» нынешней осенью может начаться «призыв» на «срочную службу». Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Так, в ряде местных сообществ обсуждается неподтвержденная «официально» информация о том, что «призыв» начнут уже в октябре нынешнего года. Сообщается, что в «ЛНР» строят караульные городки для «новобранцев».

Такой возможностью возмущены многие – делятся негативными комментариями люди разных возрастов. Местные жители считают, что это приведет к массовому оттоку молодежи из «республики»: «Нафига это надо. Видно, уже никто не хочет идти, теперь заставлять будут… Своих детей – не пущу… Все делается для того, чтоб народ скорее отсюда валил. Особенно трудоспособная молодежь с детьми… Скоро более-менее трудоспособные свалят в РФ и Украину, подальше отсюда… Короче – скоро вся молодежь свалит... Не знаю, кто советует такие проекты, тут вообще молодежи останется капля в море, одни бюджетники и пенсионеры... Кто работать будет через несколько лет? Большинство родителей будет стараться отправить, например, с 16 лет учиться в Украину или РФ и с концами там остаться… Какая служба? Шутите? Охранять спокойствие Пушилина? Да нафиг оно надо».

На уточнение о том, что на подконтрольной украинским властям территории и в России также есть призыв, отвечают так: «Там признанные страны и служба в армии не повлияет на дальнейшую жизнь… После украинской или российской армии никто не будет считать участником незаконных вооруженных формирований… Пока ДНР не признают, не могут никого призвать на срочную службу. Только добровольная служба».

Есть и сторонники обязательной «армии» для парней, проживающих в «ДНР». «Давно пора…Молодежь должна служить в армии, это и для развития плюс, да и для ума не помешает!... Срочка в государстве должна быть. А в нашем – так обязана. У нас война идет. Мужиков 50-летних "строят" на плацу малолетки, родители которых подсуетились в свое время и всунули чадо в военное училище. Вот пусть "строят" срочников… Когда без службы никуда брать не будут, тогда сами пойдут», – пишут жители неподконтрольных территорий.