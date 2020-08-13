Зеленский заявил, что заседание ТКГ в Минске состоится, несмотря на события в Беларуси

Несмотря на последние события в Беларуси, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) состоится 18 августа, и на нем будут рассматриваться важные вопросы. Об этом сегодня, 13 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что уверен: процесс переговоров в Минском формате не остановится. «Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука», – сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что среди главных вопросов, которые будут рассматриваться на ближайшем заседании ТКГ, – продолжение соблюдения режима тишины и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Глава государства сообщил, что на заседании ТКГ также будут рассмотрены вопросы по разминированию территорий и вопросы безопасности.

Владимир Зеленский отметил необходимость немедленного освобождения всех украинских граждан, которые недавно были задержаны в Беларуси.

«Мы говорим с МИД, и вчера они сконтактировались с белорусской стороной... По сегодняшней статистике, там задержаны трое украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры. Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан в Украину», – сообщил глава государства.

Президент подчеркнул необходимость диалога, «чтобы не было смертей и пострадавших».

Владимир Зеленский также обратился к согражданам с просьбой воздержаться от поездок в Беларусь, пока ситуация в этой стране не стабилизируется.