На КПВВ в Донецкой области обустроят новые санитарные зоны

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) выразил готовность продолжать работу по развитию инфраструктуры контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области. В частности, организация планирует проект по улучшению санитарных условий на КПВВ. Об этом шла речь сегодня, 13 августа, во время встречи представителей NRC с руководством Донецкой облгосадминистрации, передает пресс-служба ДонОГА.

Заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что сейчас разрабатывается проект по улучшению условий пересечения линии разграничения и обустройству на КПВВ сервисных центров и центров предоставления административных услуг.

«Создание надлежащих санитарных условий и комфортных зон отдыха является одним из приоритетов в работе как доноров, так и областной власти», – подчеркнул замглавы области.

В свою очередь, и.о. регионального менеджера NRC в Украине Жанлука Галли рассказал, что обустройство новых санитарных зон планируется реализовать до конца текущего года. По его словам, проект призван не только сделать санитарные зоны на КПВВ современными, комфортными и безопасными, но и в период пандемии COVID-19 уменьшить риск заражения людей через создание беспрепятственного доступа к воде и средствам гигиены.

В Донецкой ОГА отмечают, что работы по обустройству санитарных зон на КПВВ можно будет начать сразу после определения расположения мест сервисных центров и проведения переговоров с другими международными организациями, которые предоставляют услуги гражданам вблизи линии разграничения.