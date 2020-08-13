Ради спасения окружающей среды: Может ли работать эконалог в Украине по зарубежному образцу (Видео)

Чистые озера, свежий воздух и новые парки на миллиарды гривен. Это должны получать города благодаря эконалогу. Но, в лучшем случае, лишь мизерную часть этих денег страна тратит по назначению. Большая часть идет на затыкание дыр в бюджете. За рубежом это работает иначе. Деньги предприятиям возвращают, лишь бы что-то экологическое у себя строили. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Дарницкая ТЭЦ дает киевлянам свет, а зимой – еще и тепло. Работает на угле и газе. Есть вредные выбросы. Чтобы их было меньше, предприятие устанавливает новые фильтры. А еще высаживает деревья, чтобы столичный воздух становился чище.

«В 2018 году это только фильтр стоил 98 млн грн. Сейчас строим второй фильтр. Его стоимость сметная 118 млн грн. Озеленение золоотвала, высадка деревьев, кустов», – рассказывает генеральный директор ООО «Евро-реконструкция "Дарницкая ТЭЦ"» Вячеслав Селиванов.

И все это – за свой счет. Отдельно предприятие еще и эконалог платит. В прошлом году – 28 млн грн. И эти деньги просто распыляются в бюджете, говорят эксперты.

«Куда они идут – пока в Украине ответить никто не может. Они не идут на решение тех проблем экологических, которые накопились», – говорит президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

«В прошлом году общий объем поступлений эконалога составил 3,9 млрд грн, но на природоохранные мероприятия использовано было менее 0,5 млрд грн», – говорит председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

Другие страны этот налог тратят иначе. Средства поступают в специальные фонды. А те – финансируют только программы по сохранению окружающей среды.

«Из этих фондов финансируется экологическая модернизация предприятий. Поэтому экологическая ситуация даже в промышленных странах Европы, таких как Германия, таких как Норвегия, значительно лучше, чем в Украине, и этого можно достичь», – говорит генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

Создать специальный экофонд и возвращать деньги предприятиям теперь хотят депутаты в Украине. Чтобы средства тратили именно на заботу о природе.

Представьте: предприятие уплатило условно 100 грн эконалога. 30 из них – потратит государство. Будет убирать последствия загрязнения – высаживать деревья, очищать реки и так далее. Еще 70 грн себе сможет вернуть предприятие. Если обновит оборудование и станет более дружественным к окружающей среде. То есть, заботишься о природе – экономишь на налогах, еще и за эти деньги переоборудуешь предприятие.

На Дарницкой ТЭЦ на эти деньги смогли бы быстрее ликвидировать золоотвал, где сейчас хранят отходы. Потому что всю золу улавливали бы фильтры.

«Если хотя бы часть этих средств, которые мы платим, возвращались, то, конечно, реконструкция проводилась бы быстрее, в большем объеме. Мы бы уже построили не 1-2, а 3-4 фильтра», – рассказывает генеральный директор ООО «Евро-реконструкция "Дарницкая ТЭЦ"» Вячеслав Селиванов.

Возвращать ли деньги предприятиям – депутаты будут решать осенью, после каникул.