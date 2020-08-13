В Бахмутском районе открыли фельдшерско-акушерский пункт (Фото)

В селе Калиновка (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) впервые за последние 10 лет отремонтировали и открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

В программу социально-экономического развития района был внесен ремонт квартиры, которую выделил сельский совет для размещения медицинского учреждения. Депутатский корпус поддержал такое предложение и решением районного совета были выделены средства в сумме 575 тыс. грн.

Теперь в медицинское учреждение могут обратиться за помощью местные жители.