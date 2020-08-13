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Очередной обмен пленными может состояться в ближайшее время, – Кравчук

13.08.20 13:58
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Фото: apostrophe.ua

Очередной обмен пленными и удерживаемыми лицами может пройти в ближайшее время. Об этом сообщил первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает «Сегодня».

«Недавно мы встречались группой нашей делегации, это было в понедельник, говорили очень серьезно об этом деле. Сейчас речь идет только о решении фамилий, сколько это будет людей и что это за люди. А тут нужно собрать очень много мыслей и оценок, в том числе и органов, которые этим занимаются непосредственно. Но мы хотим и будем делать все, чтобы это случилось в ближайшее время», – прокомментировал Леонид Кравчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках подготовки к очередному заседанию ТКГ передала в ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, в которые внесены около 100 человек. Заседание ТКГ под председательством Леонида Кравчука назначено на 18 августа.

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