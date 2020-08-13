Отклонились от маршрута: В зоне ООС подорвались двое военных, один погиб

Сегодня, 13 августа, двое военнослужащих из состава Объединенных сил на Донбассе в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, другой получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Раненый воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия действуют рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются», – говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения ООС провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований пока не фиксировалось.

«По состоянию на данный момент ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и полностью контролируемой», – добавили в Минобороны.