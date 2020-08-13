В «ЛНР» вновь перенесли сроки опубликования итогов переписи

В «ЛНР» в очередной раз перенесли сроки опубликования итогов переписи населения. Об этом говорится в опубликованном «постановлении» «правительства».

Как отмечается в «документе», цифры должны опубликовать до 30 сентября. «Установить срок формирования и опубликования итогов переписи населения ЛНР 2019 года – до 30.09.2020», – говорится в тексте.

Примечательно, что новое «постановление» о переносе сроков подписано и опубликовано 7 августа, а «вступило в силу» – 16 июля.

Отметим, что ранее был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи – до 30 апреля 2020 года, затем – до 31 мая. Позже сроки вновь перенесли – до 15 июля.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.