Но тут вмешался карантин и новые «законы ДНР»: Переселенец рассказал, как продавал квартиру в Донецке

Своим опытом продажи квартиры в неподконтрольном украинской власти Донецке в Twitter поделился переселенец, публикующийся под ником «Маньяковский». Мужчина проживал в Киеве, и первоначальным его условием было – не приезжать на сделку в «ДНР».

Процесс поиска покупателей начался осенью прошлого года. Окончательную сделку удалось провести лишь этим июлем.

Зиночка

– Все началось в январе прошлого года, когда мои близкие родственники решились продать жилье в Донецке. Им порекомендовали риелтора, будем условно называть ее Зинаида, которая к тому времени уже продала несколько объектов нашим знакомым.

Зина – приятная девушка, дончанка, с корнями с Дальнего Востока. Я не знаю всю ее историю, но муж работал на ДМЗ, и с началом военных действий они уехали к маме в Россию. Помыкались 3-4 месяца, не найдя работы – вернулись. Она занималась разным, но в итоге «поперло» на продаже жилья.

Примерно в конце прошлого лета она благополучно продала дом моих родственников, и после этого я задумался о сбросе балласта в виде квартиры в Донецке. Балласт висел все это время и больше досаждал, чем вселял надежду на возврат. Решено было попробовать с этим что-то сделать.

Познакомились с Зиной по телефону. Естественно ее заинтересовала моя просьба и в течение пары дней она уже сделала предварительную оценку квартиры. На удивление, на тот момент я не ожидал такой предложенной суммы, однако все оказалось не таким радужным позднее.

Я дал согласие на подготовку документов. На тот момент требовалось передать доверенности на подготовку документов на Зину, которые без проблем за 500 грн делаются в центре Киева. Главная особенность таких доверенностей – отсутствие слова «Украина». Пишется просто «Донецкая область».

Доверенности были сделаны и переданы незнакомой в реале Зине. Сказать, что рисковал, значит – не сказать ничего. Я рискнул. После получения посылки Зина отзвонилась, и сказала, что взяла в работу мой вопрос. Оставалось только ждать. Это было в октябре.

До декабря известий никаких не было. Постоянно менялись условия: к примеру, украинские доверенности то работали, то не работали и были запрещены. Я, честно говоря, не особо надеялся на успех. Перед новым годом были отправлены оригиналы документов на квартиру.

Покупатель

Новогодние каникулы в «ДНР» затянули процесс, однако в феврале клюнули первые покупатели. Я не знаю, сколько было просмотров, мне не обо всем рассказывала Зина, но к марту месяцу появился явный фаворит. К тому времени цена на квартиру была уже снижена по договоренности на четверть.

Моим первоначальным условием Зине было то, что мы все делаем удаленно, и я не должен приезжать в Донецк совсем. Договорились о том, что я делаю доверенность на своего родственника и он делает заключительные шаги по продаже сам. Не удалось.

В конце марта покупатель окончательно подтвердил свою заинтересованность в покупке квартиры. Судя по рассказам Зины, это молодая пара до 30 лет с детьми из области. Насколько я понял, они из небольшого городка Донецкой области. Мне было все равно. Я готов был скинуть еще больше в цене, лишь бы сплавить балласт.

В конце марта покупатель внес залог и был подписан договор о том, что до конца июля завершаем куплю-продажу квартиры.

Все бы ничего, но тут вмешался карантин…

Карантин и изменения «законов ДНР»

Я не знаю подробностей, что и как работало на тот момент в Донецке, но продажа и оформление явно задерживались. В начале мая было понятно, что с украинскими доверенностями вопрос может накрыться, ибо все их конторы не работали, но «законы» менялись каждый день. Так и случилось.

Не помню, когда точно, но Зина подтвердила свои опасения, что на продаже квартиры продавец должен присутствовать лично и никак иначе. Вариант с родственником отпадал. Я предложил Зине аннулировать договор.

Через пару дней Зина сообщила, что покупателей выгоняют со съемной квартиры и они просят продлить договор и вселится по расписке в квартиру. Я не решился и продолжал настаивать об отмене договора. Зина нервничала, это ее работа и она боялась упустить возможность заработать. Блокпосты были закрыты, да и мое желание поездки было ниже нуля.

Время до конца июля еще было, а так как со слов Зинаиды «законы» менялись практически каждую неделю, шанс у меня оставался. Все риелторы Донецка ждали 1 июля – отмену «закона» о запрете украинских доверенностей. Увы, его не отменили.

Мало того, ввели еще новый «гражданский кодекс», который ограничивал еще и выдачу финальной справки, которая разрешала делать продажу по доверенности. То есть продавец обязан теперь не только присутствовать на процессе, но и сам получать документы из БТИ или как он там называется в Донецке... Таким образом, поездка для продавца должна была быть минимум 2 недели, так как справка выдается минимально за 7 дней рабочих, плюс нотариус, выписка, получение справок из коммунальных служб и т.д. Я категорически не мог на это пойти. Ну вот никак, даже если бы захотел.

Новый «финт ушами» от Зины

Через неделю опять позвонила Зина. Покупатели нервничали, их выгнали из очередной съемной квартиры, и они уехали в свое село. Опять просили вселиться в квартиру на условиях съема. Не нравилось мне это. Я не мог рисковать своим имуществом.

В тот же день вечером Зина вновь позвонила и сообщила о том, что в условиях карантина появился новый способ проникновения в «ад». Мол, уже есть люди, которые приехали в «ДНР» по этой схеме и оформили все, что хотели.

Честно говоря, мне не понравилась эта идея. Поездка через РФ, а конкретнее – через границу в Харькове. Зине я опять-таки сказал, что не отпускают с работы, что заболел, в общем, искал причину чтобы не ехать. Клянусь, мне просто было «сцыкотно».

Зина перезванивала в этот день раза четыре. Ее заинтересованность в совершении сделки весьма понятна. С меня за оформление документов она взяла 400 баксов. С покупателей было полное оформление плюс ее гонорар.

Меня совсем не прельщало оставаться 2 недели в Донецке, бегать по всем конторам и получать финальные документы. И тогда наша Зиночка сделала финт ушами с подвыпердотом – была придумана другая схема оформления сделки. По новой схеме я должен был просто оформить документы на ближайшего родственника моего покупателя, которая делается за один день, а уже дальше они делают куплю-продажу между собой. То есть реально мне нужно было побыть в Донецке максимум 1 день.

Этот вариант меня и подкупил. К тому же, на мой взгляд, въезд через РФ мог быть более удобным и спокойным по сравнению с той же Еленовкой, отсидкой обсервации в больничке на Мотеле и прочими прелестями перехода 7 км пешком.

Встреча с Донецком

(Мужчина прибыл в Донецк по маршруту Киев –таможенный пункт «Гоптовка» (Харьковская обл.) – Россия – Донецк. Детальный рассказ об этой поездке см. «57 километров полями: Переселенец описал путь из Киева через Россию в Донецк». Перевозчик довез его до района проживания. В Донецке переселенец не был более 5 лет).

– Я вышел на остановке. Не хотел ехать прямо под дом. Время было 8 часов утра, люди спешили на работу. На магазинчике перед домом висела траурная лента (флаг «ДНР», – ред.).

У меня закончилась вода, и нужно было купить что-то на завтрак. В магазине было две продавщицы, и они обе работают там уже лет 7.

Та, что помоложе, была достаточно интересной 5 лет назад :) Зачем-то подстригла волосы и, как мне показалось, постарела что ли. Я купил пиццу «Толстяк». Помните донецкие пиццы? Стоимость 38 рублей (16 грн по местному курсу валют, – ред.).

До дома оставалось 200 метров. Почему-то замедлил шаг. Шел обычной дорогой, но вдруг понял, что ноги запутались в траве. Раньше я ходил этой тропинкой, и там даже когда-то был асфальт, а сейчас трава сбивала с ног и запутала колеса чемодана.

Во дворе дома все осталось по-старому. Так же не кошенная трава, так же не сделанная отмостка дома, старый фонарь, который я вешал лет 15 назад, тяжелые двери подъездные... И… заросший палисадник. Когда мы жили здесь, в этом палисаднике жена и дочка сажали цветы, я посадил сирень, которая зацвела уже в 2015-м, розы, пионы, мальвы, и прочее. Палисадник цвел весь сезон, а сейчас в нем кусты акации, тополя и клена.

Когда-то теще на день рождения я подарил огромный вазон цветов «дубки», мы из высадили в палисаднике и каждую осень шапка цветов ярко багряного цвета покрывала половину клумбы. А сейчас я их не увидел :(

В подъезде соседи устроили какой-то цирк. Повесили икону из какого то журнала, зеркало, и вокруг зеркала искусственные цветы :) Охе*енно смотришься в зеркале – вокруг тебя венок и на заднем плане икона. Красавцы :)

Оставалось несколько метров до квартиры. Хотел что-то почувствовать, но нет. Эмоций не было. Совсем. Я открыл двери в свою квартиру...

А вы знаете, что у каждого дома есть свой запах? Этот запах нельзя сравнить ни с чем. Этот запах впитал себя запах любви и тишины в доме, это запах пота, который проливался, когда ты делал ремонт, это запах смеха и запах детского топота по полу, это запах любимых и нелюбимых гостей, это запах любимой женщины, это запах откровений, это вкус запретного плода, это... Это много чего. Вот именно этот запах даже спустя 5 лет сразу ударил в голову при открытии двери. Замок на двери был сломан, но второй работал исправно.

На самом деле, живя в Донецке, никогда не думал о безопасности двери, замков и т.д. Почему-то в памяти осталось, что и в машине, которая была припаркована у дома, я никогда не снимал видеорегистратор и не боялся, что снимут колеса.

Запах почему-то сразу напомнил мое последнее посещение дома. 2015-й. Осень. Тогда уже было печально, но тогда еще были другие чувства и другие мысли, тогда хотелось вернуться, тогда хотелось сделать новый ремонт, тогда хотелось, чтобы... В общем, были надежды.

Сейчас уже надежд на быстрый возврат почти нет. Мы обманываем себя, когда говорим, что все наладится. Именно потеря надежды и главное –потраченное время сложили пазл, который заставил расстаться с прошлой жизнью, какой бы хорошей она не была.

Я закурил прямо на кухне. Друзья подготовились к моему приезду и купили некоторые продукты, кофе и печеньки :) Было около 9-ти утра, солнце уже палило и было очень жарко. Я открыл все окна, и отдаленный шум города проникал вовнутрь старого жилья.

Во дворе кто-то истошно молотил молотом по железу. Работал какой-то трактор или что-то такое. Оказалось, ЖЭК менял трубы отопления на две девятиэтажки.

Позавтракав, я решил отдохнуть пару часов, так как уже в 2 часа дня должны были приехать родственники, чтобы увезти кое-какие вещи на хранение. Но сон не шел. Хотя за последние сутки я поспал часа 2 от силы. Плюс этот дебильный молот, стучащий по трубам, выносил мозг. Я решил собирать вещи.

Доставая из шкафов какие-то вещи, безделушки, сувениры, посуду и т.п., в голове проносились мысли о каждом предмете. Вспоминалось, каким образом ко мне попала та или иная вещь. Никогда не думал, что вспомню о том, что сувенирных керамических слоников и котиков я когда-то привез из командировки, а роликовые коньки моей дочки нам подарили знакомые, когда их девочка подросла. Дело спорилось, однако усталость давала о себе знать. К 2-м часам я был разбит и хотелось одного – спать! Плюс тот ублюдок с молотом, вероятно, ушел на обеденный перерыв.

Ровно в 2 часа приехали родственники. Мы погрузили в старенькую машину несколько мешков и договорились, что они приедут вечером на бусике, чтобы забрать крупногабаритный груз. К тому времени я уже увидел во дворе знакомых-друзей и с ними договорились о небольшом бальдерьеро вечером. Я дал штуку рублей, сказал, что нужно купить на стол, и лег спать.

Но тот молотобоец, вероятно, пришел с обеда и с новыми силами начал хе*ачить по трубам. Провалялся с час, так и не заснул.

Часа в 4 вечера вышел на улицу. Друзяки уже ждали. Купили все продукты и даже охладили водку. Я позвонил еще одному хорошему товарищу. Собрались на 6 часов. Приготовили на скорую руку окорочка с макаронами и салатом. Сели. Выпили. И тут реально я понял, что нам не о чем говорить. Мы почему-то не нашли общих тем за исключением воспоминаний о прошлой жизни. Мы вспоминали рыбалки, посиделки в гараже, шашлык в парке... О новой жизни перекинулись лишь в общих чертах и... Водка была выпита, сходили за пивом. На удивление пиво меня не убило. Разошлись примерно в 21:30. Комендантский час же. Я раздал какие-то сувениры каждому. Жалко было оставлять новым жильцам новые блесна, поплавки на толстолобика и жерлицы ну щуку, новые резиновые сапоги и плащ-палатку, новые нарды и пивные бокалы. А так, хоть память какая-то будет.

Ночь мля опять была бессонной. В голову постоянно лезли какие-то мысли, и в полузабытье выскакивали какие-то сцены из прошлой жизни. Следующий день был очень ответственным. В этот день должно было все решится...

День Х

Часов в 8 утра позвонила Зиночка и уточнила, не передумал ли я оформлять документы. Я не передумал! Я еще больше убедился в своих мыслях. Она назначила место и время встречи. Час Ч назначался на 14 часов в районе конечной на Гурова. Мне же хотелось поехать туда немного раньше, дабы осмотреться и пройтись по городу. Выпив две чашки кофе с сигаретами (ну, не лезли мне помидоры с окорочками с утра) я выехал около 11 часов.

Как давно я не ездил в маршрутках. Маршрутка Донецка так и осталась одним из непригодных для средств передвижения пассажиров. Это был Мерседес спринтер лохматых годов выпуска с узким проходом и без единого открывающегося окна. И скорость его движения составляла 20 км в час. :) Ну, зато я успел рассмотреть в окно все прелести развивающегося мегаполиса. :)

На каждом столбе висели траурные ленты, троллейбусы как будто вернулись из 90-х, и через каждый 500 метров супермаркеты «Геркулес Молоко» :)

В городе чисто. Это правда. Но трава не кошена нигде, ну, или я этого не увидел. Помните донецкое лето? Это всегда была пожелтевшая трава и вечнозеленая амброзия. Она везде! Пока ехали на маршрутке, обратил внимание, что проехали минимум 3 наряда гаишников, которые останавливали машины. Наверное, просто им с утра хотелось кушать в отличии от меня.

Кстати, за все время в Донецке лично я увидел всего 3 машины на украинских номерах. Основные – это DPR (Donetsk People's Republic).

Я приехал на Крытый рынок и решил пройти пешком до Гурова. Время было в запасе много, я купил водички и неспеша двинул по Челюскинцев.

Около половины первого позвонила Зинаида. Она тоже вышла на встречу раньше, предложила встретится и пройтись по аллее у техникума промавтоматики. Мы встретились и завели с ней разговор о наших делах, затем о личных мнениях на все происходящее и закончили уже когда нужно было идти на встречу с покупателями.

Зина рассказала мне про свои мытарства с семьей, когда начиналась война, как было им тяжело в других городах, как уехали в РФ на несколько месяцев. Мне не захотелось почему-то отвечать тем же, и я не стал рассказывать как уехал я и моя семья, как сотни тысяч людей уехали на месяц на море и остались жить в Днепре, Харькове, Житомире или Ужгороде. Но в другой жизни я бы, конечно, с ней побеседовал. Зина очень приятный в общении человек.

Сделка

Покупатели подъехали на стареньком «жигуленке». Приехали всей семьей. Двое детей, мама, папа, бабушка и дедушка. Полный набор. Я предложил им для начала перед сделкой проверить доллары на ликвидность в ближайшем обменнике. Девушка в обмене долго проверяла, и забраковала 700 баксов.

Как оказалось, в Донецке не берут в обменках баксы 95-го года. В Украине, к примеру, не берут 93-го года, а там даже 96-го не берут :( Парень покупатель чуть не охе*ел от этой новости. Они собирали на квартиру, по его словам, всем селом :) Выкрутились быстро. В Донецке есть две обменки, где принимают с комиссией старые или не ликвидные купюры. В одном из таких пунктов мы и обменяли эти купюры.

Сделка прошла быстро и уже через полчаса я подписал все документы, получил деньги, передал их своим доверенным лицам и вышел от нотариуса полноценным донецким бомжом :)

Я уезжал через два дня, но покупатели попросили показать квартиру маме и папе. Мне не жалко, но предупредил про бардак. Везде валялись носки, трусы, а моя любимая пижама со слониками была эротично разложена по незаправленной кровати. В общем, поехали на квартиру как на экскурсию.

Пока ехали, договорился с покупателем, что встретимся через два дня в 11 часов. Он проговорился: я как раз с наряда сменюсь и приеду с вещами. Вояка походу. Позже его мама говорила: зато деньги платят 15 тыщ (6 250 грн, – ред.). Ну ладно, пусть платят.

Подъехали к дому. Мама покупателя, войдя в подъезд, увидела икону из журнала и ошарашенно посмотрела на сына :) Сын улыбался. Он гордился своим выбором. Вошли в квартиру. Мама воскликнула: ни фига себе какой тут ремонт! Тут уже я загордился. Делал все своими руками, но этому ремонту лет 10 и нужно было уже все переделывать, если бы не война.

У нас в шкафчике, где стояла хрустальная посуда (ну, помните, как у бабушек), стояла иконка, которую нам с супругой еще на свадьбу подарили. А в шкафчике в этом есть потайная подсветка – когда включаешь, то подсвечивается вся посуда и икона. Я включил :) Мама начала креститься. Наверное, напугал ее. В общем, свалили они быстро.

Вечеринка до КЧ

А я купил якобы пива и до вечера полировал бокал какой-то пенной жидкостью «Балтика 3». А вечером приехали лучшие друзья и привезли разливное пиво «Добрый Шубин». То, которое темное. Помните такое? Я в последний раз его пил на Марии Ульяновой в одноименном пивняке. Вкусное. Очень. Но «Бердичевское» и «Тернопольское» вкуснее. Болтали о делах насущных, о делах давно минувших дней, о будущем, о настоящем. По-моему, они искренне желали мне удачи и радовались за меня. Во всяком случае, так было видно.

Их было трое, а раньше наша компания отравляла 8 человек. Трое из той компании уже живут рядом со мной, я – четвертый. А тех я не видел 5 лет :( Жизнь лихо ударила каждого из них. Семьи разъехались. У кого-то дети в Харькове, у кого-то в Одессе, у кого-то в Днепре. Причем, некоторые невъездные, так как не могут пожертвовать своей карьерой госслужащих. Судя по рассказам, двое из них давно смирились и пытаются искать в этом всем даже позитивные моменты.

Но Вася Худой явно не приемлет все, что происходит. У него хороший заработок в «дыре», но его сын строит дом в предместье большого города, и он мечтает уехать к сыну. В Донецке у него три дома. Один из них разрушен, но не хочет бросать их категорически. Я пытался вразумить его, что может быть его мечты о лодке с мотором, о рыбалке на Десне и Днепре могут просто не успеть осуществиться. Он соглашался, сокрушался и все равно не мог решиться. Я люблю его за его убеждения, но опасаюсь, что мы не сможем уже поехать вместе на карпа или толстолобика :(

Двое других – латентные. Им главное, что дети уехали, а они и тут побудут. Да и в Россию можно ездить без проблем, в Астрахань – на рыбалку, в Ростов – в магазины, и наплевать, что молоко делают из клея ПВА.

Разошлись в 21. Комендантский час (КЧ), мать его...

Ночь опять была бессонная. Гребанный комар, залетевший днем в комнату, не давал даже сосредоточится на мыслях. За 5 лет в Киеве у меня на съемной квартире я не видел ни одного комара. Этот же решил мне отомстить. Урод.

Прощание с Донецком

Утром меня забрал тот же Вася Худой и по моей просьбе отвез на Щегловское кладбище. Мы не были там давно, а на днях был день рождения тестя, которого мы похоронили в 2013 году. Кладбище на входе кипело копачами, вероятно, раздавали наряды на копку очередных таунхаусов для навсегда отъезжающих.

Тропинки, конечно, заросли, но так происходило каждый год и до войны, так что ничего удивительного я не увидел.

Я побыл на могиле тестя, хотел еще сходить к коллеге по работе, но желание как-то улетучилось, и мы поехали в город. У гастронома «Москва» мы остановились.

В здании гастронома теперь супермаркет «Молоко». Я купил литровую бутылочку Ballantines и Вася подкинул меня на старую работу. Там мы с ним и распрощались. Я уверен, что увижу его еще неоднократно. Такие люди не должны исчезать из моей жизни.

С коллегами посидели просто чудесно. Парни нажарили шашлык, овощи и вискарик, плюс приятные беседы и, конечно, же домашний самогончик. Эмоции были искренними. Я знаю, что эти люди сделаны из камня, и очень жаль, что наши пути разошлись. Каждый из них остался здесь по своим причинам. Однако на протяжении всего времени они не потеряли веру в то, что Донецк – это Украина! Спасибо вам за прием и веру.

Домой я приехал около 6 вечера. Знаете, что бросилось в глаза, когда я ехал в маршрутке? Это просто убитые лица пассажиров, отсутствие малейших эмоций на лицах и... Хотя, наверное, я пропущу это.

Купил развесных пельменей в ближайшем «Молоке», взял «Кроннебурга».

Поужинав, я лег спать. И на этот комары не смогли сломать мой сон. У меня оставалось полдня на сбор вещей и отправку в обратный путь.

День отъезда

Утром проснулся рано. Дабы не будить топотом соседей, решил попить кофе на улице. Сварив кофе, вышел во двор на скамейку. Птицы разрывались, и снова это огромное донецкое солнце заполонило собой все небо. Сделав пару фото своего уже бывшего дома, решил приступить к сбору.

В 11 должны были приехать с вещами новые жильцы. Я быстро упаковал маленькие семейные сувениры, собрал кое-какую одежду, на дно чемодана положил два ультрасовских шарфа «Шахтера» и футболку сборной Украины.

В 9 меня набрала диспетчер перевоза Танечка и проинформировала, что выезд будет с 15 до 18, и что водитель дополнительно меня наберет. Еще два часа я просто лежал на полу квартиры и смотрел в потолок, периодически присыпая на 5 минут.

Ровно в 11:30 в дверь постучали. Приехали новые хозяева.

Я помог занести вещи и попросил посидеть с ними до 16 часов. Затем налил всем чай и попытался вести беседу. Что-то шло не так. Я понимал, что мне не о чем с ними говорить, а маленькие дети, похоже, меня испугались.

Примерно в час дня я вынес вещи в подъезд, попрощался с ними и... еще 3 часа сидел на лавочке перед домом и курил сигарету за сигаретой. Водитель сообщил мне, что он заберет меня с ближайшей остановки в 17:00, так как он живет рядом. Вышел сосед. Мы с ним попили кофе, поболтали о том, что нужно делать ремонт в подъезде и что ЖЭК в этом году не промывал отопление. В 16 часов другой сосед меня отвез на место встречи с водителем-перевозом. Еще час мы просидели в его машине, ожидая час Ч.

Подъехал «Рено трафик». Водитель сразу протянул руку: Алексей, я. Поехали. Мы загрузили вещи в багажник, попрощались с соседом, и я, в последний раз взглянув на родной пятачок, начал путь в сторону света…