Нет доказательств убытков от формулы «Роттердам+», – адвокат (Видео)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) признало – у них нет экспертизы, которая подтвердила бы убытки от «Роттердам+». Именно те убытки в миллиарды гривен для Украины, которые якобы вызвала формула за три года, которые действовала. А детективы до сих пор ждут заключения экспертов по расчетам. Такое заявление НАБУ опубликовало в соцсетях. А еще, пока правоохранители ожидают ответов от международных организаций, прокуратура приостановила досудебное расследование. Однако адвокаты подозреваемых настаивают: следствие должно быть завершенным, а не остановленным. Ведь никаких доказательств убытков от формулы «Роттердам+» нет. Об этом сообщает телеканал «Украина».

«Не справившись до 8 августа, они остановили дело. Остановкой дела САП констатировала отсутствие доказательств, это говорит и о том, что нет экспертиз, которые доказывали бы вину лица, и нет экспертиз, которые бы однозначно доказывали бы убытки. Экономическое исследование не является экспертизой, это не может быть признано судом доказательством. Мы здесь можем четко констатировать, что здесь будут нарушены еще и все возможные права человека, поскольку двое подозреваемых у нас находятся в заочном аресте без права внесения залога», – комментирует адвокат по делу« Роттердам+» Ирина Одинец.