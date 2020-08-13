Если не будет возможности проводить встречи: Кравчук не исключает переноса переговоров по Донбассу из Минска

Если ситуация в Беларуси не будет позволять проводить там переговоры по Донбассу, то место встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) может быть изменено. Такое мнение высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «Украинское радио».

«Я думаю, этот вопрос белорусский народ решит без нас. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участия в Трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это – возможно», – подчеркнул Кравчук.

Комментируя события в Беларуси, он отметил, что сейчас не может давать оценки, поскольку является официальным должностным лицом.

«Украина должна действовать по принципу международного права – не вмешиваться. Если потребуется помощь, то она будет через обращение, и Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна принять любого президента, любой совет, созданные в другом государстве. Украина в этом участия не принимала и уважает любой выбор, уважает народ», – сказал первый президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на последние события в Беларуси, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе состоится 18 августа, и на нем будут рассматриваться важные вопросы, в том числе продолжение соблюдения режима тишины и взаимное освобождение удерживаемых лиц.