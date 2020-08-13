Энергетики обеспечили более надежное энергоснабжение прифронтовой Марьинки

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети переместили одну из трансформаторных подстанций в Марьинке из «красной» зоны в более безопасное место. Это позволило сделать энергоснабжение 73 домохозяйств более надежным и качественным. Эта подстанция постоянно находилась под угрозой отключения из-за обстрелов, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что ремонтные бригады компании начали работы сразу же после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня, – ред.). 2 бригады Марьинского РЭС перенесли трансформаторную подстанцию в более безопасное место и заменили трансформатор, поврежденный многочисленными обстрелами.

«Сегодня наши сотрудники подключают линии электропередач к новой подстанции. Теперь у 73 домохозяйств будет более надежная и качественная подача электроэнергии. На время проведения работ жители подключены по резервной схеме», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

С начала года специалисты компании восстановили работу двух высоковольтных линий, восьми линий среднего-низкого напряжения и 77 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов. Это позволило восстановить энергоснабжение жителям 29 прифронтовых населенных пунктов. Из-за боевых действий они постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света.

Всего с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс. раз восстанавливал электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 168 – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1677 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.