От 3 до 8 лет: Задержанным в Беларуси украинским правозащитникам предъявили обвинения

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

«Посольство направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных 9-12 августа, и предоставить информацию о причинах задержания и месте их пребывания», – сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах – это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. Он подтвердил, что по месту временного проживания Реуцкого и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого и паспорт Васильева.

Кулеба сообщил, что Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Массовые беспорядки», по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

«Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными, а если будет информация о других – то с ними тоже. Кроме того, мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину», – заявил глава МИД.

Дмитрий Кулеба также рассказал, что украинский консул уже посетил два центра временного содержания, но никакой информации о задержанных получить не удалось. Он продолжает объезжать места, где они могут находиться.

Напомним, 12 августа белорусские силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева.