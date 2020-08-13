Электронная очередь в «Ощадбанке»: Переселенцы могут получить карточку в удобное время

В «Ощадбанке» работает электронная очередь для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает пресс-служба банка, для клиентов – ВПЛ филиалов Донецкого и Луганского областных управлений создан сервис регистрации в электронной очереди для получения карточек в удобное время.

Зарегистрироваться можно несколькими способами:

Напомним, запись в электронную очередь осуществляется из расчета 15 минут на одного клиента. Запись проводится в соответствии с режимом работы отделений банка.