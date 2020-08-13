Выращивал в теплице: У жителя Луганщины изъяли три бочки каннабиса

На Луганщине у мужчины изъяли растения конопли и емкости с наркотиком объемом около 150 литров. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что правоохранители разоблачили жителя г. Приволье, который занимался незаконным посевом и выращиванием конопли, изготовлением и сбытом каннабиса.

«Следствием установлено, что мужчина выращивал растения конопли в теплице на приусадебном участке, ухаживал за посевами, осуществлял полив и культивацию с целью доведения их до стадии созревания для сушки, изготовления каннабиса и дальнейшего его сбыта на территории региона», – сообщили в пресс-службе.

В среду, 12 августа, во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители нашли и изъяли 119 растений конопли, три емкости по 45 л с каннабисом и мешки с высушенными наркосодержащими растениями. Изъятое направлено для проведения судебной экспертизы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание растений конопли в количестве более 50 растений), ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств с целью сбыта). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.