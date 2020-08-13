Девять захоронений: Под Мариуполем раскопали курган возрастом свыше 5 тысяч лет (Видео)

Под Мариуполем археологи раскопали курган возрастом свыше 5 тысяч лет.

Здесь работали школьники и студенты детского археологического лагеря под руководством кандидата исторических наук Вячеслава Забабина.

Руководитель экспедиции отмечает, что данный курган из-за своего возраста для истории бесценен. «Мы внимательно изучаем старые карты – середины ХIХ века. Это так называемые военно-топографические карты Шуберта. Наложили на них снимки из космоса и современные карты, и удалось выявить в этом месте старый курган», – говорит Забабин.

У 15-летнего Евгения – это первая археологическая экспедиция. «Мы копали, сначала ничего не находили. Потому я копнул, и увидел… Подумал, что это просто камень. Достал, подошел и спросил – что это? Мне сказали, что это часть кувшина. Мы продолжили искать и нашли больше его частей. Как оказалось, мы некоторые части просто выбросили, но потом отыскали», – рассказывает Евгений Пулинец.

Все найденные артефакты участники экспедиции собирают и тщательно анализируют. «Когда проводятся раскопки и находят сколы горшочков, мы смотрим на срез – старый он или новый. Если новый, значит, скол наступил недавно и горшок мог травмироваться под давлением земли или из-за того, что проводится распашка. Затем мы их моем, сушим, и пытаемся объединить части», – поясняет участница раскопок Ангелина Иванова.

В кургане обнаружили 9 захоронений раннего периода Бронзового века. Ориентировочно, это предки киммерийцев. «Голова, череп и верхняя часть туловища были окрашены ярко красой охрой (такая минеральная краска). Покойник лежал на сложной подстилке, состоящей минимум из трех слоев. Нижний слой – это остаток кожи или шкуры», – рассказывает руководитель экспедиции.

После того, как находки соберут и проанализируют на историческом факультете Мариупольского гуманитарного университета, их передадут в Краеведческий музей города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»