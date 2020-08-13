Вопреки решению ЦИК: В Верховную Раду внесли законопроект о проведении местных выборов на Донбассе

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который гарантирует проведение первых выборов в ряде громад Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года, о невозможности проведения которых заявила Центральная избирательная комиссия, передает «Интерфакс – Украина».

Законопроект №3976 «Об обеспечении проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года» внесла группа внефракционных народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, решение ЦИК имеет дискриминационный характер и является незаконным.

«Непроведение первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года, определенных Центральной избирательной комиссией, приведет к нарушению гарантированных Конституцией Украины прав граждан Украины принимать участие в управлении государственными делами, права на местное самоуправление, права свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», – сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта напоминают, что в большинстве населенных пунктов, в которых ЦИК решила не проводить первые выборы, проводились и местные выборы, и выборы президента и народных депутатов Украины.

Напомним, ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли в регионах провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана, Дружковка). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

Учитывая общественное возмущение, ЦИК обнародовала выводы ВГА Донецкой и Луганской областей, на основании которых приняла свое решение.