Украина может предпринять шаги для более широкого применения русского языка на Донбассе, – Кравчук

В контексте возвращения неподконтрольных районов Донбасса Украина может предпринять шаги для более широкого применения русского языка в этих регионах. Об этом сказал первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «Украинское радио».

«Если этот вопрос возникнет на Донбассе, то согласно Европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств», – допустил Кравчук.

Он отметил, что в Конституции «нигде не написано о втором государственном языке».

«И в этих регионах можно предпринять шаги для более широкого применения русского языка, и это не будет нарушением украинского закона», – подчеркнул первый президент Украины.