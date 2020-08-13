Разруха и запустение: Как сегодня выглядит знаменитый Славянский курорт (Видео)

Сегодня знаменитый «Славянский курорт» (Славянск, Донецкая обл.) – это три неработающих санатория, закрытая грязелечебница, разрушенная инфраструктура.

Эта грязелечебная здравница была основана еще в 1827 году. Курорт расположен на трех соленых озерах – Репное, Вейсовое и Степное. Эти соленые водоемы самые отдаленные от моря. Спустя почти два столетия на целебные озера до сих пор приезжают отдыхающие, преимущественно с заболеваниями опорно-двигательной системы.

На принадлежащих курорту около 240 гектарах земли до апреля 2014 года круглогодично лечили множество заболеваний три санатория – «Славянский», «Юбилейный» и «Донбасс».

С апреля 2014 года город Славянск и «Славкурорт» оказались в зоне боевых действий. Инфраструктура курорта была разрушена и разграблена, убытки здравницы составили более 34 млн грн.

После освобождения города в 2014 году в помещениях санаториев «Донбасс» и «Юбилейный» базировались украинские военные, которые окончательно выехали лишь в декабре 2019-го.

Санаторий «Славянский» после аннексии Крыма оставался единственным в Украине специализированным лечебным учреждением для спинальных больных, он возобновил работу с октября 2014 года. Однако в 2020 году и его закрыли.

Курорт – это не только озера и санатории. Это еще региональный ландшафтный парк, орнитологический заказник и скважины с минеральной водой. Весь этот комплекс находится в долгосрочной аренде у ЗАО «Укрпрофздравница», которая заканчивается в 2021 году. Уже несколько лет идет война между городом и арендатором. Горожане возмущены состоянием комплекса, вырезкой коммуникаций на метал, бесхозяйственностью. Кроме того, от «Славкурорта» зависит состояние примыкающего микрорайона, т.к. они имеют единую энергосистему и коммуникации. По состоянию на февраль 2020 года долг «Укрпрофздравницы» достиг 48 млн грн, поэтому периодически арендатор вырубает рубильник – чем лишает электроэнергии и микрорайон. Скандалы здесь разгораются регулярно, местные жители проводят акции протеста.

Также была обнародована информация о продаже за копейки оставшейся в санаториях мебели, белья, утвари, бытовой техники. Назывались цены: стулья – по 5 грн, шторы – 50 грн. Однако правление ЗАО «Укрпрофздравница» опровергает информацию о распродаже имущества.

Последние пару лет городские власти пытаются найти с «Укрпрофздравницей» компромисс по передаче комплекса в муниципальную собственность. Решение до сих пор не найдено, а варварское уничтожение инфраструктуры продолжается.

Блогер Максим Копачевский продемонстрировал, как выглядит огромная территория легендарной здравницы сегодня.