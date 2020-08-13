На Донетчине раскрыли хищение 1,7 миллиона гривен на пассажирских перевозках через линию разграничения

В Донецкой области полиция разоблачила участников преступной группировки, которые присвоили на пассажирских перевозках почти 1,7 млн грн. Организатора и пятерых членов группировки взяли под домашний арест. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что в «схеме» были задействованы служебные лица одного из коммунальных предприятий и частные перевозчики. Последние на основании заключенных с КП договоров осуществляли нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения с временно неподконтрольной территории Донецкой области.

«Чтобы завладеть средствами коммунального предприятия, злоумышленники вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через линию разграничения пассажиров. Таким образом, сумма, которая подлежала зачислению на счет КП в результате предоставления услуг, составляла 25% от реального количества полученных средств. Остальная сумма распределялась между всеми участниками преступной группы», – сообщили в полиции.

По такой «схеме» организатору и пяти участникам удалось присвоить почти 1,7 млн грн.

Во время проведения обысков по местам нахождения юридических лиц и в помещениях фигурантов дела полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и «черновые» записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сейчас шести участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Всем избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.