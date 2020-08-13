От Красного Креста и ООН: На неподконтрольный Донбасс отправили более 100 тонн гуманитарных грузов

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направили жителям временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса 8 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» военнослужащие Луганского пограничного отряда оформили и пропустили на временно неподконтрольную территорию 4 грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Луганщины направлено насосное и электрооборудование, трубы и кабели общим весом 21,5 тонны.

«Через контрольный пункт "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк последовали четыре грузовых автомобиля от МККК. Содержание груза более чем 80 тонн составили продуктовые наборы», – добавили в Госпогранслужбе.