На Донетчине будут судить троих полицейских, избивших мужчину на автовокзале

В Краматорске завершили досудебное расследование в отношении троих полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Святогорске. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 2 января 2020 года трое сотрудников Славянского отдела полиции ГУНП в Донецкой области и Славянского межрайонного отделения Мариупольского ГО Управления полиции охраны в Донецкой области, осуществляя обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка, находились на автовокзале в Святогорске. На транспортной остановке между правоохранителями и жителем Лимана возник конфликт, в ходе которого полицейские нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего, причинив ему многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины», – говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) УК Украины.

По данной статье максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы до 8 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Святогорске на автостанции полицейские избили свидетеля происшествия, продолжали издеваться над ним в полицейском участке. По данным Госбюро расследований, полицейские силой поместили потерпевшего в служебный автомобиль, где один из них начал его душить. После этого правоохранители на потерпевшего, который почти был без сознания, надели наручники, доставили его в помещение дежурной части, и, надев боксерские перчатки, продолжили избиение. В результате пострадавший получил многочисленные телесные повреждения.