Медики Днепра получили очередные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 13 августа, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали врачам двух городских больниц Днепра – № 16 и № 9 – по современному аппарату искусственной вентиляции легких. Оборудование поможет спасать жизни тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – часть большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". 200 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках проекта, вручаются врачам государственных больниц, получивших статус опорных. Эти медучреждения стоят на передовой борьбы с коронавирусом – им необходима помощь и поддержка. В Днепропетровскую область передано уже 18 аппаратов ИВЛ. Ранее регион также получил от Фонда 30 000 тест-систем для определения COVID-19 и анализатор ПЦР-тестов, а также 70 000 респираторов, масок и других средств индивидуальной защиты», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По словам секретаря городского совета Днепра Александра Санжары, такая поддержка системы здравоохранения со стороны благотворителей очень важна. «Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова и предприятия группы SCM за помощь нашим медикам. Аппараты ИВЛ, экспресс-тесты, защитные костюмы и маски, все остальное, что передается врачам, помогает спасать человеческие жизни. Мы благодарны всем, кто проявляет инициативу и идет навстречу нашим медикам. Вклад меценатов и спонсоров трудно переоценить», – сказал он.

Представитель ДТЭК в Днепропетровской области Александр Савенко отметил, что в борьбу с угрозой пандемии активно включены все предприятия группы SCM: «Ринат Ахметов первым в Украине включился в мероприятия по противодействию распространения коронавируса и выделил на это 300 миллионов гривен. В тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и местными органами власти были определены главные медицинские потребности. Сегодня мы передаем очередную партию аппаратов ИВЛ для области, где работают как угледобывающие, так и генерирующие предприятия компании. Здесь живут наши сотрудники и их семьи. Мы верим, что эти аппараты помогут медицинским работникам спасти не одну жизнь и после завершения пандемии».

Савенко также вручил медикам, работающим в отделении интенсивной терапии, медицинскую спецодежду, пошитую Фондом Рината Ахметова по спецзаказу, индивидуально для каждого врача.

Больница № 16 является опорным медучреждением для оказания помощи больным COVID-19. «На сегодняшний день в нашей больнице лежат 62 больных со сложной формы пневмонии, четверо из них находятся в отделении реанимации. Поэтому такая помощь очень своевременна и необходима. Выражаю большую благодарность Фонду Рината Ахметова. Вся эта аппаратура, костюмы пойдут на защиту сотрудников больницы и оказание помощи больным как в реанимационном отделении, так и в палатах интенсивной терапии, где находятся больные с коронавирусом», – рассказал генеральный директор больницы № 16 Олег Хасилев.

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины. «Перевод на искусственную вентиляцию легких для тяжелых пациентов зачастую является последним шансом на выздоровление, поэтому знание всех тонкостей и особенностей респираторной поддержки пациента позволяют оказывать максимально эффективную помощь. Спасибо за этот семинар», – отметила врач Ксения Дубовик, одна из участниц вебинара.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.