Через мост в Счастье: Из «ЛНР» передали деньги за водоснабжение

Из неподконтрольных украинскому правительству районов Луганской области при содействии международных наблюдателей передали деньги для оплаты водоснабжения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 12 августа.

«СММ осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через мост в Счастье денежных средств, которые, как сообщалось, предназначались для оплаты счетов за водоснабжение», – говорится в отчете.

Кроме того, СММ продолжала содействовать проведению ремонтных работ на жизненно важных объектах инфраструктуры и обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции.

Также наблюдатели ОБСЕ способствовали установлению локального режима прекращения огня и осуществляли мониторинг его соблюдения с целью обеспечения подготовки к строительным работам в районе Золотого и Счастья на Луганщине, где обустраивают новые контрольные пункты въезда-выезда.