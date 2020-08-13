На Донбассе сохраняется «режим тишины», – штаб ООС

Сегодня, 13 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил не зафиксировано нарушение «режима тишины». Об этом сообщает штаб ООС.

«Между тем, сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 (Луганская обл., – ред.) враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений», – отметили в штабе.

При этом в «ДНР» заверяют, что в районе села Коминтерново (после переименования – Пикузы) заметили беспилотный летательный аппарат. В «республике» считают, что БПЛА принадлежит украинским военным. «В 15:02 над селом Коминтерново был замечен беспилотный летательный аппарат ВСУ типа "Квадрокоптер"», – говорится в сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что сегодня двое украинских военнослужащих в зоне ООС в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, другой получил ранения.