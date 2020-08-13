Нацбанк предупреждает: Кредит под 0% может превратиться в 1700% годовых

Национальный банк Украины призвал граждан осторожно относиться к услугам небанковских финансовых учреждений, поскольку проценты по кредитам, взятым у них, могут вырасти с 0 до 1700% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ остерегают украинцев от «кредитов без паспорта и справки о доходах», «кредитов под 0% за 10 минут», «ссуд клиентам с плохой кредитной историей» – именно так свои услуги часто рекламируют небанковские финансовые учреждения.

Специалисты НБУ приводят три важных пункта, на которые нужно обязательно обращать внимание по микрокредитам:

Первый – ставка 0% может действовать в течение льготного периода. Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых. Кстати, годовую процентную ставку финансовые компании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты могут даже не обратить внимание;

Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых. Кстати, годовую процентную ставку финансовые компании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты могут даже не обратить внимание; Второй – небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1-2%, но это ставка за один день. Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом. Условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10-20 грн в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременное выполнение своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня;

Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом. Условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10-20 грн в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременное выполнение своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня; Третий – стоит сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки платежа. Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг клиента в разы. Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

В НБУ привели пример, как рассчитать полную ставку по микрокредитам.

«Представим, что вы взяли микрокредит 5 тыс. грн на 30 дней. В течение льготного периода (5 дней) действует ставка 0,01% в день. Остаток месяца действует обычная ставка – 2% в день. Вы должны будете вернуть полное тело кредита – 5 тыс. грн. Но сколько вы заплатите процентов? Предположим, что вы не допускали просрочки и небанковское финансовое учреждение не применяло никаких санкций. В таком случае за первые 5 дней вы заплатите всего лишь 2,5 грн. Но за остаток месяца проценты составят 2,5 тыс. грн. То есть общая выплата по кредиту составит немногим более 7,5 тыс. грн. Проценты составят половину суммы взятого кредита», – разъяснили в Нацбанке.

Для защиты потребителей НБУ поддерживает изменения в законодательство, которые распространят требования к раскрытию полной процентной ставки по кредиту на кредиты менее одной минимальной зарплаты и на срок менее одного месяца. Речь идет о законопроекте № 1109, который сейчас готовится ко второму чтению в парламенте.

Документ также предлагает установить максимальную планку штрафов, которые финансовая компания имеет право начислить клиенту. Это защитит граждан от штрафов и пеней, сумма которых сегодня в разы и даже десятки раз может превышать сумму кредита.

Также Нацбанк планирует установить требования к раскрытию небанковскими финансовыми компаниями информации об услугах, в том числе в рекламных материалах. Они будут обязаны сообщать реальные процентные ставки и информировать клиентов о последствиях нарушения договора.