Несмотря на ЦИК: Мэр Мариуполя заявил, что выборы в Сартане состоятся

Несмотря на решение Центральной избирательной комиссии, выборы в поселке Сартана (под Мариуполем) все-таки состоятся. Об этом заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает «Сайт города Мариуполя».

«Это большая несправедливость – не проводить выборы в Сартане. Там проводили выборы даже в 2015 году, когда избирали президентом Порошенко. Я не вижу причин, почему сейчас там нельзя провести выборы», – сказал Бойченко.

Он не считает, что отмена местных выборов в Сартанской объединенной территориальной громаде – это политическое решение. «Это просто чья-то ошибка. Она была вызвана тем, что с центром в Сартане была создана объединенная территориальная громада, куда вошли и прифронтовые поселки, где, действительно, выборы проводить невозможно. Но это не значит, что в рамках одной ОТГ нельзя открыть избирательные участки там, где это безопасно. Понятно, что в Широкино проводить выборы нельзя. Но это не значит, что надо не проводить выборы и там, где это абсолютно безопасно», – пояснил мэр.

Он сообщил, что уже встречался с Киеве с руководством страны и сумел убедить их, что выборы надо проводить.

«Выборы в Сартане будут. Это точно», – пообещал Вадим Бойченко.

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана, Дружковка). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду соответствующий законопроект.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.