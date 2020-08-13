Пушилин уверяет, что в «ДНР» «справляются» с коронавирусом и ждут вакцину из России

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в «республике» ситуация с коронавирусом остается стабильной, «без резких вспышек», передает российское «РИА Новости. Крым».

«Но стоит отметить, что наши ограничения не были максимально жесткими. Мы могли бы на себе испытать серьезные экономические трудности, запустить необратимые процессы, пойди мы по жесткому сценарию. Но нам удалось пройти по грани. Когда ограничения действовали, но были возможно мягкими, минимально отражались на работе предприятий, и при этом ситуация с пандемией не вышла из-под контроля», – сказал Пушилин.

Он утверждает, что «значимыми были и остаются ограничения на пересечение линии соприкосновения с Украиной – потому что там ситуация с коронавирусом день ото дня все хуже».

При этом, по его словам, «граница» с Россией полностью открыта.

«В целом, наши специалисты держат руку на пульсе, тестов и всего необходимого хватает. Конечно же, вселяет определенную надежду разработанная и уже зарегистрированная в России вакцина против коронавирусной инфекции. Мы за весь этот период со стороны России видели только поддержку. Поэтому, думаю, сможем договориться о том, чтобы провести вакцинацию и жителей ДНР и ЛНР», – уверяет «глава республики».

Напомним, по состоянию на 13 августа на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 042 случая коронавируса (выздоровели – 862 пациента, летальных случаев – 14). В «ДНР» – 2 015 заразившихся (выздоровели – 958 человек, летальных случаев – 115).