Нетипичная заброшенка: В Мангуше разрушается местный замок (Фото)

Опустевший ресторан «Старый замок» является визитной карточкой поселка Мангуш (Донецкая обл.). Это первое, что видят люди, заезжающие в поселок. Замок стоит на зеленой зоне неподалеку от административных зданий, автостанции и сети магазинов, по сути, в самом центре поселка. Несмотря на выгодность своего расположения, величественность и архитектурное изящество – строение остается никому не нужным и разрушается на глазах, передает «Сайт города Мариуполя».

Среди местных жителей распространена легенда, о страшных темных силах, обитающих в этом месте. «Люди любят такие истории, внушающие страх. Говорят, что все, кто связывал свою жизнь с этим замком – погибали. Кто в ДТП, кто совершал самоубийство. Не знаю, правда это или нет, но люди говорят такое», – рассказал местный житель Николай.

Однако замок – это стилизация. Нехарактерное по внешнему виду для греческого поселка строение в псевдоготическом стиле возвели в 1991 году. Согласно распространяемой в сети информации, строительство в то сложное время начала Перестройки велось без должной документации и надзора. Оно было детищем тогдашнего заместителя председателя райисполкома. По окончании стройки здание передали в собственность Першотравневого района.

Изначально в «Старом замке» планировалось разместить детское кафе и поблизости целый комплекс развлекательных аттракционов. Предполагался даже водный трамвай, маршрут которого будет пролегать по пруду. Но планам не удалось сбыться из-за начавшейся инфляции в стране. Многие стройки остановились, и «Старый замок» не стал исключением.

Позже целевое назначение здания изменилось. Строение переквалифицировалось в ресторан. Здание сдали в аренду с условием полностью закончить стройку. Но сроки аренды минули быстро, сменился председатель Першотравневого района. Началась чехарда желающих арендовать оригинальное сооружение, в котором любили отмечать праздники местные чиновники тех лет. Одно время выкупил «Замок» местный мясокомбинат, но тоже вскоре ушел оттуда. В «замок» должны были заехать Приватбанк, прокуратура и, по слухам, даже церковь. Но все это осталось лишь в планах.

Ныне это место представляет собой нетипичную заброшку, которая стала привычной для всех местных жителей. В его мрачные коридоры никто не стремится заходить, а многие окна закрыты решетками.