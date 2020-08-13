На Донетчине женщина нашла гранату в вещах бывшего мужа

В Угледаре (Донецкая обл.) женщина принесла в полицию боеприпас, который обнаружила в вещах бывшего мужа. Опасную находку передали взрывотехнической службе ГСЧС. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«В Угледарское отделение полиции обратилась 62-летняя местная жительница, которая добровольно выдала гранату РГД–5 и запал к ней. Женщина объяснила, что боеприпас был обнаружен в доме ее бывшего мужа, который жил в вблизи линии соприкосновения в с. Березовое Волновахского района и в прошлом году умер», – рассказали в полиции.

Правоохранители обеспечили охрану взрывоопасного предмета и приняли меры по обеспечению безопасности людей на прилегающей территории до приезда специалистов. Гранату передали спасателям для дальнейшей утилизации.