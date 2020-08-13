Финалистка «Х-фактора» ушла медсестрой на фронт (Видео)

Певица Екатерина Соколенко – участница телешоу «Х-фактор – 3» и «Україна має талант – 5». Но в 2016 году она сменила сценические наряды на камуфляж и служит в рядах ВСУ. Екатерина стала армейским медиком, ведь имеет 16-летний стаж работы в здравоохранении, передает «Сайт города Мариуполя».

Екатерина Соколенко – уроженка села Федоровка (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Здесь ее знают как талантливую певицу и хорошего медика. Она всегда была местной знаменитостью, после выступлений на телевидении ее популярность стала выходить на национальный уровень.

После теле-шоу «Х-фактор» и «Україна має талант-5» в 2014 году Екатерина даже успела съездить в Москву, чтобы выступить на аналогичном шоу «Главная сцена». Но организаторы прекратили ее выступление, узнав, что она из Донбасса и поддерживает Украину.

В Федоровке, как и по всей Донетчине, тоже в мае 2014-го прошел «референдум». Екатерина вспоминает, как одурманенные пропагандой ее односельчане шли голосовать, опасаясь, что их приедут «вырезать бандеровцы».

Родители женщины с самого начала событий на Донбассе тоже заняли проукраинскую позицию. Они ездили на блокпосты и передавали продукты военнослужащим. В самой же Федоровке боев не было, хотя недолго село и находилось под контролем «ДНР».

После перехода села под контроль Украины жизнь относительно наладилась. Тем не менее, Екатерине хозяйство пришлось распродать, а ее дочь отправилась учиться в медицинский техникум.

В 2016 году Соколенко решила подписать контракт с ВСУ. Она уверена, что так сможет принести больше пользы стране. «Армия – мое призвание», – говорит женщина.

Так Соколенко сменила сцену на блиндаж и службу старшей медсестрой, а потом стала начальником медицинского пункта одного из дивизионов 54-й отдельной механизированной бригады. Сейчас служит в звании сержанта. Выполняла боевые задачи на Мариупольском направлении.

«Ранения – это страшно. Но на войне болеют тоже много. От стрессов обостряются все хронические заболевания», – рассказывает Екатерина и добавляет, что в первую зиму своей службы спасала бойцов от обморожений.

Ей страшно вспоминать погибших побратимов. К примеру, за годы ее службы был случай, когда к ней на носилках принесли бойца с ожогами. Медик говорит, что несмотря на все усилия, он умер через 4 дня. «Теперь, всегда, когда пою песню Океана Эльзы "Мить", вспоминаю его и плачу», -– говорит она.

Кроме прямых обязанностей медика на позициях Екатерина всегда стремится по-хозяйски наладить быт, потому что уверена, что воевать надо в комфортных условиях. Она готовит пищу и даже занимается выпечкой. Про пение также не забывает и дает «окопные концерты побратимам», выступает в казармах в честь торжественных случаев.

Главная мечта Екатерины Соколенко – победа над врагом. После чего она сможет вновь вернуться к музыке. «Хочу снова выступать, только чтобы не преподносилось это как "на бис". Не люблю, когда меня за товар выставляют», – рассказывала она.

Обижает Соколенко и то, что в мирной жизни ее часто сравнивали с российской певицей Алой Пугачевой, чьи песни она исполняла на теле-шоу. «Никакой Пугачевой! Другие песни нужны сейчас. Потому, наверное, что я уже изменилась... и мы все здесь изменились тоже», – говорит Екатерина.