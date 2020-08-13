Пересыхают реки и пруды, в водоемах мрет рыба: В «ЛНР» исчезает водная экосистема (Фото)

В «ЛНР» мелеют и высыхают водоемы, на днях в водохранилище, которое называют «Луганское море», произошел массовый мор рыбы. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Состояние водной экосистемы в ЛНР в последнее время вызывает серьезную тревогу. Пересыхают реки и пруды, мелеют водохранилища, в водоемах массово мрет рыба. В частности, в Луганском море на днях случился массовый мор рыбы – возле берега, где вода была покрыта зелено-кислотной пленкой толщиной в несколько миллиметров, местные жители видели десятки тушек окуней, щук, карасей, красноперок и даже лягушек. Река Ольховая практически полностью высохла. Ранее такого никогда не наблюдалось», – пишет местный паблик «Луганский инсайд».



Как сообщается, «официальные органы» бездействуют, а местные СМИ «выдают победные новости о том, что "действия властей ЛНР показывают заботу о состоянии окружающей среды"».

«Причина этих экологических проблем кроется вовсе не в жаре и отсутствии осадков – в предыдущие лета жара была даже сильнее. Причиной пересыхания водоемов в республике является неконтролируемая разработка и добыча месторождений угля (нелегальные копанки), к тому же вода уходит в брошенные шахты, из которых уже никто не откачивает воду. Также не стоит забывать, что всю технику по очистке водоемов в ЛНР разворовали и продали», – пишет «Луганский инсайд».



Также отмечается, что в Луганске полностью пересохло озеро «Восьмерка» в Парке Горького, чего до сих пор никогда не случалось. Причины этого неизвестны.