На Донетчине планируют поднять тариф на отопление на 35%

В Донецкой области устанавливают новые тарифы на отопление для пользователей «Донецктеплокоммунэнерго». Стоимость отопления с октября поднимется на 35%, передает «Дружковка на ладонях».

Как сообщается, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко подписал соответствующее распоряжение. Согласно новым расчетам, цена 1 Гкал составит 1 930,10 грн (до повышения – 1 433,3 грн). На данный момент распоряжение находится на государственной регистрации в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции в Харькове и документ вступит в силу лишь после согласования.

В июне «Донецктеплокоммунэнерго» заявило о намерении скорректировать тариф, но тогда речь шла о повышении на 8,9%. На предприятии повышение аргументировали тем, что до этого стоимость отопления была установлена в 2016 году, и с того момента цена на электроэнергию выросла на 60%, минимальная зарплата поднялась с 1 378 до 4 173 грн, водоснабжение и водоотведение подорожало в 2,7 раза, затраты на уголь – на 58,6%. Также поднялась цена ГСМ, соли, реагентов, труб и других материалов. В то же время стоимость газа для населения уменьшилась на 54%, но распределения увеличилась на 89,5%.

«В связи с увеличением затрат на оказание услуг по теплоснабжению предприятие в течение нескольких лет является убыточным. Главная причина убыточности – недостаточный уровень возмещения фактических затрат предприятия по действующим тарифам на услуги по теплоснабжению для всех категорий потребителей. Так, по итогам работы в 2018 году убытки предприятия по основной деятельности составили 389 млн. грн, а за 2019 год – 381 млн. грн. Возмещение фактических начислений по действующим тарифам предоставляемых услуг составило для населения – 69,8%, бюджетных организаций – 70,5%, религиозных организаций – 49,6% и других потребителей – 66,6%», – отмечают в «Донецктеплокоммунэнерго».

На сегодняшний день стоимость отопления составляет 36,11 грн за 1 кв. м площади, или 1 433,3 грн за 1 Гкал.