В Мариуполе: На территории епархии создали контактный «пернатый» зоопарк (Видео)

В Мариуполе на территории управления Донецкой епархии Православной церкви Украины в начале карантина создали контактный зоопарк. Сейчас там обитают 11 домашних птиц – петух, куры, утки, перепелки и пр.

Находятся они в специальном вольере.

«Иногда я даже не знаю, к кому больше идут – ко мне в епархию или покормить цыплят. Очень довольны дети, т.к. многие ребята даже не знают, что такое сельское хозяйство. Они это видели исключительно в СМИ, в интернете. А здесь они могу подержать, погладить курочек, и даже собрать яйца», – говорит архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.

Среди новых обитателей – белая утка. «Когда ее привезли, одели на нее шляпку, сине-желтый галстук. Она тут же напугала соседей, потому что уточка оказалась громогласная, настоящий баритон. Как только она зашла в курятник, все куры начали искать сразу "пятый угол". Она съела всю еду, выпила всю воду, залезла в курятник и не пускала никого. Но потом подружились», – вспоминает священник.

Он рассказывает, что давно хотел создать мини-зоопарк. Первых курочек архиепископу Сергею подарил один из священников, иных пернатых принесли друзья и знакомые.

«Мариуполь – индустриальный город. Заводы, предприятия. И хотелось создать душевное место, кусочек села. А когда заводишь людей за часовню, и они видят живой уголок, то люди расслабляются, вспоминают детство. В нашей жизни, и даже в этом году, много испытаний: с одной стороны – война, с другой – пандемия. Поэтому у людей мало положительных эмоций. Думаю, что наш пернатый уголок – это так же и своеобразная психотерапия. Когда человек ближе к природе – он намного добрее», – считает архиепископ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь», «UA:Донбасс»