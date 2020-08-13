Фонд Рината Ахметова реализует ряд медицинских проектов

Медицина – одно из основных направлений деятельности Фонда Рината Ахметова, который работает вот уже 15 лет. Особенно масштабными и по-настоящему национальными проекты в сфере здравоохранения стали в последние несколько лет. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

В 2020 году Фонд оказывает стране беспрецедентную системную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти цели, по личному распоряжению Рината Ахметова, выделено 300 миллионов гривен. Средства пошли на закупку самого необходимого медикам оборудования и расходных материалов, которые были определены в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины. Для спасения жизней пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19 Фонд закупил для государственных больниц 200 высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких. Медикам также были переданы 320 тысяч тест-систем для определения коронавируса, более 60 000 комплектов защитной одежды, свыше 120 000 предметов индивидуальной защиты. С начала пандемии COVID-19 Фонд Рината Ахметова оказал помощь медикам и лечебным учреждениям 17 областей Украины.

Помощь государственным больницам, которые задействованы в борьбе с COVID-19, оказывается в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Он стал частью программы Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

Годом ранее по этой программе был реализован проект «200 скорых для Украины». Медики во всех регионах страны получили 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах». Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал врачам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Сегодня многие из них также задействованы борьбе с эпидемией коронавируса.

Масштабные проекты Фонда изменили ситуацию в украинской медицине, задали тренд продвижения в сторону лучших систем здравоохранения в Европе. Техника и оборудование, подаренные врачам, поможет оказывать высокотехнологическую помощь украинцам на протяжении долгих лет.

Не менее важны для Фонда «маленькие» проекты. Потому что благодаря им также были спасены тысячи жизней.

Так, в 2013 году в рамках партнерского сотрудничества Фонда Рината Ахметова с Национальным институтом рака (НИР) и Фондом помощи онкобольным детям «Краб», был реализован проект «Дерево жизни». Он занимался проблемой эндопротезирования пациентов детского отделения НИР.

Тогда Национальному институту рака был передан «чудо-чемодан» – уникальный комплект хирургических инструментов для проведения сложнейших операций детям, которые страдают онкологическими заболеваниями костей и суставов. Операции, при которых использовались эти инструменты, – альтернатива ампутации конечности.

В 2010-2012 годах совместно с Украинским фондом помощи детям Издательского дома газеты «Коммерсант» (УФОНД) Фонд Рината Ахметова поддерживал тяжелобольных ребят в проведении операций и лечении в Украине и за рубежом. Благодаря этой помощи 26 детям были проведены высокотехнологичные операции.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе был запущен целый ряд медицинских спецпроектов. По проекту «Медицинские аптечки» беременным женщинам из Донецкой и Луганской областей выдано 1000 аптечек. 10 000 аптечек получили пожилые люди. Кроме того, большими спецаптечками были укомплектованы 20 бомбоубежищ. В рамках проекта «Наборы для рожениц» Фонд обеспечил лекарствами 2412 будущих мам из Донецка и Макеевки, дата родов у которых прогнозировалась до 31 марта 2015 года.

С 2013 года Фонд Рината Ахметова помогает детям с диагнозом «порок сердца». Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Здоровое сердце». Детям проводят коррекционные операции по закрытию порока специальным имплантом – окклюдером в ведущих кардиоклиниках страны.

Благодаря помощи Рината Ахметова с 2006 года детям было проведено 122 операции по закрытию порока сердца.

Фонд Рината Ахметова также помогает малышам с проблемами слуха – с установкой высокочувствительных слуховых аппаратов. Благодаря этим устройствам дети могут впервые услышать звуки окружающего мира, голоса родителей, учиться и развиваться так же, как хорошо слышащие сверстники.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. За это время малышам с глухотой или тугоухостью было установлено 177 высокочувствительных слуховых аппаратов.