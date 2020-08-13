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Встреча министров Нормандского формата нужна в ближайшие месяцы, – Кулеба и Маас

13.08.20 20:58
Дмитрий Кулеба и Хайко Маас / Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба и Хайко Маас / Фото из открытых источников

Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас сегодня, 13 августа, по телефону обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы встречи министров Нормандского формата, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных.

«Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне Операции Объединенных сил способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования», – говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров «нормандской четверки» и согласились, что «такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы».

Кроме того, глава МИД Украины проинформировал немецкого коллегу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации «Восток SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь по этой ситуации.

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