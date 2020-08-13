Стартуют весной: МОМ в Северодонецке построит 7 многоэтажек для переселенцев

В Северодонецке весной начнется строительство многоэтажных домов для переселенцев в рамках реализации проекта Международной организации по миграции (МОМ) «Жилье для внутренне перемещенных лиц». Это будет 7 домов на 216 квартир. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Северодонецка.

Сотрудничество города с МОМ по проекту начало еще в прошлом году. Сметная стоимость проекта: 22,1 млн евро, а срок его реализации составляет 5 лет – до 24 марта 2025 года. Финансирование обеспечивает Немецкий банк развития KfW.

12 августа руководство города вместе с представителями МОМ посетили территории будущих объектов строительства.

МОМ в Северодонецке было предложено два земельных участка в 80 и 84 микрорайонах, на которых планируется строительство многоэтажек:

планом территории 80-го микрорайона предусмотрено строительство двух 3-подъездных 4-этажных домов на 96 квартир и трех 1-подъездных 4-этажных домов на 48 квартир. Общее количество квартир –144;

территории 84-го микрорайона предусмотрено строительство двух 1-подъездных 9-этажных домов на 72 квартиры.

Вместе с проектами МОМ по строительству домов предусмотрено и развитие инфраструктуры микрорайонов и коммуникаций.

Координатор Жилищного проекта Конрад Клос заверил, что оба участка подходят под проект. «Это примерно то, что мы искали и в Краматорске. Мы скоро объявим поиск архитектурного бюро, которое будет работать с нашим проектом. Параллельно разрабатываем план экологического и социального менеджмента. И третье – готовимся к исследованию социально-экономического статуса семей ВПЛ. Наш план – с весны начать строительство», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на программу «Жилье для переселенцев» Немецкий банк развития KfW выделяет Украине транш в сумме 44,5 млн евро. Средства пойдут на строительство новых домов и покупки жилья на вторичном рынке. Реализовывает проект Международная организация по миграции (МОМ). Для этих целей МОМ отобрала два города – Северодонецк (Луганская обл.) и Краматорск (Донецкая обл.). Распределение квартир будет осуществляться по балльной системе.

В Краматорске многоквартирные дома для будут выстроены не «с нуля», а на фундаменте имеющихся недостроев.

Ожидается, что предусмотренные Германией для Украины 25,5 млн евро на приобретение жилья для переселенцев поступят до конца 2020 года.