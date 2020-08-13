В «ЛНР» подростка «осудили» на 9 лет

В «ЛНР» несовершеннолетнего подростка за убийство «приговорили» к 9 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает «генеральная прокуратура ЛНР».

Убийство произошло 31 мая на территории домостроительного комплекса в городе Свердловске (после переименования – Должанск). Парень взял фрагмент кирпича и ударил им другого несовершеннолетнего в районе головы, в результате чего последний скончался.

Чтобы скрыть преступление, подросток перетащил труп к резервуару, наполненному креозотом, в который сбросил тело убитого.

«Приговором Свердловского горрайонного суда ЛНР несовершеннолетний гр. Д. признан виновным в совершении преступления… и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

«Прокуратура» подала апелляцию из-за мягкости «приговора». По итогам ее рассмотрения наказание усилии до 9 лет лишения свободы. «Приговор» вступил в силу.