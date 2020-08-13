Во времена СССР: Знаменитую игру «Ну, погоди!» выпускали в Северодонецке (Фото, видео)

Северодонецк – это не только город химиков. Здесь в советское время было развито и точное приборостроение – от автоматизированных систем управления производством в невероятно сложных и высокоточных элементов, реализованных для космической техники. «Побочным эффектом» именно области приборостроения в Северодонецке стал выпуск первой в СССР портативной электронной игры с жидкокристаллическим экраном – «Ну, погоди!», которую чаще в народе именовали «Волк ловит яйца», передает «Зміст».

С игрой знакомы все жители постсоветских стран, кому 25+ лет. В свое время «Волк» стал настоящим прорывом и откровением. Выпуск игрушки начался в 1984 году на мощностях Северодонецкого приборостроительного завода. Игру кроме СПЗ также делали на 7-ми заводах СССР: 6-ти в России и одном – в Азербайджане.

Напомним правила игры: яйца скатываются по очереди с четырех сторон, пока игрок, управляя волком, ловит яйца в корзину. За каждое пойманное яйцо начисляется одно очко, за каждое разбитое – штрафное очко. Когда игрок набирает 3 штрафных очка – игра заканчивалась. Играть можно было на четырех уровнях сложности, которые зависели от количества пойманных яиц, чем больше поймал – тем быстрее яйца начинают скатываться.

Если счет игры достигал 200 или 500, полученные до этого штрафные очки исчезали. Также было предусмотрено два варианта игры – А и Б. При «А» яйца одновременно скатывались с трех лотков, при «Б» – с четырех.

Согласно распространенному среди детей мифу, при достижении 1000 очков игра показывает мультфильм «Ну, погоди!». Но это был лишь миф.

Игру можно было использовать и как часы-будильник. В режиме часов на цифровом табло индикатора отображалось время в часах и минутах с указанием времени суток. В установленное время раздавался звуковой сигнал длительностью в одну минуту.

Были разные версии игры в зависимости от «интерфейса» – в одном варианте трусы у Волка были в цветочек, а в другом – в горошек, в третьем – со звездочками.

В 1984 году игру «Ну, погоди!» начали продавать в розницу по цене в 25 рублей, в те годы сумма была солидной. Позже ее удешевили до 23 рублей. Кстати, оригинальные версии игры выпуска 1984-1986 годов сейчас продаются по цене от 1500 до 5000 грн.

Вообще Северодонецкий приборостроительный завод своего времени – это сверхмощное конструкторское бюро по разработке и созданию управляющей вычислительной техники. Завод разрабатывал и создавал средства системотехники для управления технологическими процессами, аналогичного производства на территории СССР просто не было. Говорят, что СПЗ под покровом государственной тайны выполнял заказ «гособоронки» и производил автоматизированные системы наведения ракет. Многие северодончане до сих пор уверены, что без работы на военных там не обошлось, но никаких фактических подтверждений такого сотрудничества не сохранилось. Известно только, что завод выпускал в качестве той самой «побочки» стационарные телефоны, электронные игры и стиральные машины.

СПЗ активно работал до 90-х годов прошлого века, а потом стало «как у всех» и к концу 90-х предприятие остановилось. В 2004 году госсобственник начал распродавать заводское имущество всем желающим. СПЗ порезали на металлолом буквально за копейки. Сейчас на территории бывших цехов находятся автомойка, шиномонтаж, СТО, «Новая почта» и торгово-развлекательный комплекс «Джаз».

Справка: игра «Ну, погоди!» является неофициальной копией и аналогом Nintendo EG-26 Egg из серии Nintendo Game & Watch. По этой причине часы в советской игре работали по 12-часовому циклу (как в США и некоторых других странах). Волк со шляпой из оригинальной игры был заменен советским Волком из мультфильма с корзиной, а петух, выглядывающий из домика, – зайцем.