Начались торги: В Украине придумали, как побороть янтарную мафию

Янтарную мафию, действующую на западной Украине, десятилетиями не могли остановить ни полиция, ни служба безопасности. Вооруженные отряды в лесах, перестрелки, ландшафт, как на поверхности Луны – таким по сей день была добыча янтаря. Два года назад из-за килограмма солнечного камня на Житомирщине даже убили двух человек, передает телеканал «Украина».

Сейчас же чиновники пытаются узаконить добычу янтаря. Спецразрешения начали продавать на электронных торгах. Пока реализовали один лот. Победитель за право разработки участка уплатил 12,5 млн грн. Почти вдвое больше обещали заплатить за другой лот, но... потом отказались. Лицензию снова выставят на продажу уже осенью на новом аукционе.

«От добычи янтаря деньги идут в бюджет– оплачиваются как стандартные налоги, так и дополнительный налог – рента. По добыче янтаря 30% этой ренты идет непосредственно в бюджеты местных громад», – пояснил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

«Такие лицензии идут сроком на 5 лет, чтобы компания могла быстро зайти. Это "сквозная" лицензия, она включает в себя разведку, разведку с опытно-промышленной разработкой и добычу. Чтобы компания могла зайти, быстро отработать эти 10 гектаров и провести рекультивацию. Потому что у нас главная задача побороть эти места нелегальной добычи, чтобы больше туда уже никто не заходил», – добавил заместитель директора КП «Волиньприродоресурс» Анатолий Капустюк.