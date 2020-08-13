Можно провалиться и сгореть: В лесах Святогорья горят торфяники (Видео)

В лесной гуще Национального природного парка «Святые горы» (Святогорск, Донецкая обл.) борются с последствиями пожара ила высохших болот – торфяников. Уже выгорело около 1000 кв. м экосистемы парка, уничтожено несколько десятков многовековых сосен и других деревьев.

«Образования, которые присущи болотам – это еще не полный торфяник, но уже субстанция, которая горит», – рассказывает директор НПП «Святые горы» Сергей Приймачук.

На месте пожаров – запах гари и дым, который просачивается из-под земли. Уже больше недели здесь дежурят бригады лесничих. Малые возгорания заливают водой. А чтобы огонь не распространялся, обкапывают территорию ограждающими канавами.

Тушить торфяной пожар гораздо труднее, чем открытый огонь. Глубина залегания торфа здесь полтора метра. Поэтому вода, которая попадает на зону воспламенения, сразу выпаривается. «И огонь горит на старых пеньках, пока не выгорит. И ничего сделать невозможно. Хоть и тушим, заливаем. Мы просто стараемся удержать возгорание в уровне первоначального очага», – уточняет мастер леса Анатолий Запорожский.

Торфяные пожары движутся медленно, но отличаются тем, что их практически невозможно погасить полностью. Торф начинает гореть с середины слоя ила, чем образует пустоты и ямы, в которые можно провалиться и сгореть, так как температура в пласте – более 1000 градусов.

Локализовывают такие пожары спецтехникой. «Практически все лесные хозяйства области мы обеспечили такими пожарными автомобилями, изготовленными на базе Nissan-Mitsubishi. На них установлено противопожарное оборудование, они выезжают с мобильной бригадой пожарников. И они могут быстро погасить возгорание», – говорит Александр Неклеса, замдиректора Департамента экологии Донецкой облгосадминистрации.

Также в этом году для Святогорска за счет областного бюджета приобрели систему видеонаблюдения. Камеры установили на высоте 35 метров. Они позволяют следить за территорией Национального парка и быстро выявлять очаги возгорания. «Как только появляется дым в лесу, у нас сразу же появляется картинка на экране. И мы сразу видим – какой квартал, какое расстояние до него», – отмечает Геннадий Поправка, начальник Святогорской пожарной природоохранной станции.

На данный момент объемы убытков еще подсчитывают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»