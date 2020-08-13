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За организацию «референдума»: Жительнице Великой Новоселки дали условный срок

13.08.20 23:11

В Донецкой области состоялся суд над жительницей пгт Великая Новоселка, которая участвовала в организации «референдума» по образованию «ДНР». Об этом сегодня, 13 августа, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Суд установил, что в мае 2014 года женщина активно участвовала в организации и проведении «голосования» на участке, располагавшемся в помещении Великоновоселковского районного культурно-оздоровительного комплекса. Она была членом «участковой избирательной комиссии».

В итоге, ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). По вынесенному приговор женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

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