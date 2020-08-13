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Забили топором хозяина топора: В Донецке двум приятелям грозит до 15 лет тюрьмы

13.08.20 23:44

В «ДНР» будут судить двух молодых мужчин, которые забили топором земляка. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Преступление произошло в Петровском районе Донецка.

41-летний житель района в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу с топором и стал приставать к прохожим, угрожая физической расправой. Двое приятелей (25 и 26 лет) отняли у дебошира топор и им же нанесли своему оппоненту смертельные травмы.

Зачинщика с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

«Полицейские» задержали обоих приятелей, которые до смерти избили горожанина.

Им вменяют статью «уголовного кодекса ДНР» – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание по ней – до 15 лет лишения свободы.

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