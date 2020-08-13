На Донетчине еще 7 жителей заболели коронавирусом (Карта)

Сегодня, 13 августа, в Донецкой области коронавирус обнаружили еще у 7 жителей. Выздоровели 3 пациента. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди заболевших:

4 – в Угледаре (мужчина 59 лет, женщины 39, 58 и 61 года);

3 – в Мариуполе (мужчины 21 и 25 лет, женщина 59 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1049 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 865 человек;

на лечении – 170 пациентов;

летальных случаев – 14.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 августа в Украине COVID-19 заболели 86 140 человек (46 216 пациентов – выздоровели, 1 992 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 171 случай (выздоровели – 121 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 015 заразившихся (выздоровели – 958 человек, летальных случаев – 115). В «ЛНР» – 626 заразившихся (выздоровели – 594 человека, летальных случаев – 15).