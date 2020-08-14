В ОБСЕ рассказали о новых случаях глушения их БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся глушению на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 августа.

«Вечером 11 и в ночь на 12 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, возможно в результате глушения) при выполнении полета над районами между неподконтрольными правительству н. п. Кисличее (18 км к юго-востоку от Донецка) и н. п. Бетманово (23 км к северо-востоку от Донецка), а также между разрушенным международным аэропортом «Донецк» (8 км к северо-западу от Донецка) и неподконтрольным правительству н. п. Крутая Балка (16 км к северу от Донецка)», – говорится в отчете.