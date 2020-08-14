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В ОБСЕ рассказали о новых случаях глушения их БПЛА

14.08.20 08:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся глушению на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 августа.

«Вечером 11 и в ночь на 12 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, возможно в результате глушения) при выполнении полета над районами между неподконтрольными правительству н. п. Кисличее (18 км к юго-востоку от Донецка) и н. п. Бетманово (23 км к северо-востоку от Донецка), а также между разрушенным международным аэропортом «Донецк» (8 км к северо-западу от Донецка) и неподконтрольным правительству н. п. Крутая Балка (16 км к северу от Донецка)», – говорится в отчете.

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