Девочки показывают чудесные результаты: В Бахмуте гимнасток обучает переселенка из Макеевки (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) занятия по гимнастике проводит переселенка из неподконтрольной украинским властям Макеевки Ирина Яценко.

«Я обратила внимание, что в школе нет тренера-женщины, увидела, что здесь требуется моя помощь. Как раз грустила, тосковала после переезда. Ну и в общем тут нашла себя», – говорит переселенка.

«Я абсолютно бесплатно занимаюсь. Лучшая оплата – это их глаза, когда они меня видят. Они всегда мне рады», – поясняет Ирина Яценко.

Художественной гимнастикой Ирина занимается с детства, имеет статус кандидата в мастера спорта. В свое время ей пришлось оставить занятия и попробовать себя в других профессиях. «Не вышло связать всю свою жизнь со спортом навсегда – так тесно, как хотелось. Но спорт в моем сердце остался – не могу без него абсолютно», – делится женщина.

Ирина занимается только с девочками. Сейчас в группе – десяток учениц. «Я вижу уже прогресс. Девочки растут, показывают чудесные результаты на соревнованиях. Представляем город в области – и всегда привозим призовые места», – рассказывает переселенка.

Кроме гимнастики, Ирина занимается легкой атлетикой. Каждый день пробегает минимум 4 км, принимает участие в эстафетах, марафонах и онлайн-забегах. «Судьба подарила мне вторую жизнь, и она намного интереснее, ярче. Я понимаю, что могу изменить много вещей», – отмечает переселенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»