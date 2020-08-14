Жертвами антисептиков стали сотни людей в мире: Причина

По меньшей мере 800 человек с начала пандемии умерли в результате отравления антисептиками. Отравились 6 тысяч. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

800 человек умерли, 60 потеряли зрение и более 6000 госпитализированы из-за того, что пили дезинфекторы и антисептики на основе метилового спирта. Все они поверили в фейки о том, что так можно вылечить коронавирус или предотвратить заражение. Авторы исследования для Американского журнала по тропической медицине и гигиене говорят: только за первые 4 месяца пандемии они нашли в СМИ и соцсетях более 2 тыс. фейков о COVID-19.

Миф о том, что, если выпить жидкость с высокой концентрацией спирта, можно излечиться от COVID, – это один из самых распространенных фейков в интернете. Такие слухи хорошо маскируют под правдивую информацию из официальных источников, поэтому люди часто не могут отличить праведное от грешного.

Отличить это иногда не могут даже сами официальные источники. По крайней мере, один из них. Президент США Дональд Трамп в апреле предложил американским врачам проверить, что будет, когда дезинфектор попадет внутрь человеческого организма.

«Дезинфектор уничтожает вирус мгновенно. Так, может мы попробуем ввести его каким-то образом? Попробуем прочистить организм?», – спросил он.

В ответ и американские медики, и их коллеги из других стран начали бить тревогу и просили людей не слушать Трампа. А тот на следующий день забрал свои слова обратно. Мол, это он так смеялся над журналистами, которые о нем слишком плохого мнения.

Один из самых громких случаев отравления антисептиком произошел две недели назад в одном из сел Индии. Там его пили вместо алкоголя – после запрета на продажу спиртного. В конце концов, десять человек погибли.